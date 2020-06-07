اخبار الخليج / اخبار اليمن

هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر

الخليج 365 - عدن

نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي، الشيخ هاني بن بريك، الإشاعات التي رُوجت في السوشيال ميديا عن وساطة للصلح بين قوات العاصفة ومسلحين في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements

وقال بريك، إن الحديث عن وساطات للبلاطجة الذين استهدفوا قواتنا الجنوبية -أمنا وجيشا- وأن هذه الوساطة من قيادات في القوات الجنوبية غير صحيح مطلقاً.

وأكد بن بريك، أنه لا وساطات مع سافكي الدماء أبداً، وطريقهم العدالة لا غير، حسب قوله.

وتابع، "أرجو من كل الناشطين أن يبعدوا أنفسهم عن التدخل في شؤون الجيش والأمن، ويتركوا قال فلان وقال علان،

لا وساطات مع سافكي الدماء أبداً، طريقهم العدالة لا غير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا