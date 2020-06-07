شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة احتجاجية بمأرب تطالب بسرعة الافراج عن المختطفين بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

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جدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها محافظة مأرب اليوم لاهالي الاسرى والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، مطالبتهم للمبعوث الاممي والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيا للافراج الفوري والامن للمختطفين في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون والمعتقلات.



كما طالب المحتجون في الوقفة التي دعت اليها المنظمة اليمينة للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالي الأسرى والمختطفين، المجتمع الدولي الى الزام مليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار 2216 والذي نص في احد فقراته على ان يقوم الحوثيون فورا ودون قيد او شرط بالافراج بأمان عن جميع السياسيين والاشخاص الموضوعين رهن الاقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا.

وناشدت الوقفة الاحتجاجية الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمنظمات الدولية بجعل ملف الاسرى والمختطفين حاضراً في أي مفاوضات.