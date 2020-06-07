شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : الجيش الوطني يعلن السيطرة على منطقة الخزان في أبين ويتجه نحو جبال خنفر ( شاهد الصوره ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر يمن تايم قبل أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة الكاملة على منطقة المخافظة بمحافظة أبين جنوب اليمن ويتجه في هذه اللحظات إلى جبال خنفر .

وأسفرت المعارك الدائرة في المنطقة إلى سقوط عشرات القتلى والأسرى من قوات الانتقالي علاوة عن اغتنام الجيش الوطني للعديد من الآليات العسكرية .

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وسبق أن تجددت قبل قليل الأشتباكات في الطريه غرب العاصمة زنجبار جنوب اليمن بين القوات القوات المشتركة للجيش وقوات الأنتقالي، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني من 3 محاور .

وتفيد المعلومات الاولية التي تحصل عليها يمن تايم أن الجيش الوطني تمكن من تحرير بلدة الدرجاج باكامل إضافة إلى أن معسكر عبداللطيف السيد الذي يسمى معسكر الحراري تم السيطرة عليه من قبل الجيش .

كم أقدم الجيش الوطني على السيطرة على معسكر وجبل سويد إضافة إلى معسكر وادي سلاء بالكامل