شكرا لبحثكم عن خبر منظمة الصحة العالمية تصدر نصائح حول ارتداء الكمامات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، الجمعة، أن المنظمة راجعت نصائحها حول استخدام الكمامات، وتدعو لارتدائها في المواصلات العامة والمراكز التجارية.

وقال المتحدث في إحاطة إعلامية الجمعة، نقلها "سبوتنيك":

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"في ضوء الأدلة المكتشفة، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات للنصح باستخدام السكان للكمامات هناك حيث يوجد انتشار واسع للفيروس وتُصعب المحافظة على المسافة الجسدية، مثل النقل العام، والمتاجر والأماكن المزدحمة الأخرى".

وفي مناطق الانتشار الواسع للفيروس، تنصح المنظمة باستخدام الكمامات من قبل الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة ومن يبلغ من العمر أكثر من 60 عاماً، حيث تصعب المحافظة على المسافة الجسدية. كما ينصح بارتداء الكمامات لجميع عمال الرعاية الصحية حتى وإن كانوا ليسوا من المعتنين المباشرين بمرضى كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت سابقاً بارتداء الكمامات فقط من قبل مرضى كوفيد-19.