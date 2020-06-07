شكرا لبحثكم عن خبر كيف تعقم "الكمامات" لإعادة استخدامها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فرضت العديد من الدول ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل والأماكن العامة للحد من انتشار العدوى بين الأشخاص، لكن من الضروري تعقيم الكمامة جيدا قبل إعادة استخدامها.

وهناك عدة طرق لتنظيف الكمامة القماشية كي لا تشكل خطرا على مرتديها، بحسب ما نقلته وكالة “دي دبليو”.

وبرأي الأطباء، من الأفضل تعقيم كمامات القماش في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، فهذه الحرارة قادرة على قتل الفيروسات وبالتالي الحصول على كمامة آمنة من جديد.

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ويُنصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة. وفي حال عدم توفر أقمشة جديدة، يمكنك استخدام، على سبيل المثال، الملاءات القديمة أو القمصان.

ووفقا للمادة المصنوعة منها الكمامة، يمكن وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية للقضاء على الفيروس، أو غليها في قدر مليء بالمياه أو حتى معالجتها بالمكواة. ويشك بعض العلماء في جودة هذه الخطوات، ولكن من جهة أخرى، ينصح تنظيف الكمامة بأي طريقة ممكنة لقتل الفيروس قبل إعادة استخدامها.

وللتأكد من نجاح التعقيم وحفاظ الكمامة الطبية على فعاليتها، قم بإلقاء مجموعة من القصاصات الورقية الصغيرة على الكمامة، إذا التصقت بها، فهذا يدل على أنها استعادت الشحنة الكهربائية الساكنة الخاصة بها مرة أخرى ما يمنحها كفاءة عملية الترشيح.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنه يمكن الاستمرار في استخدام الكمامة للشخص نفسه، بشرط عدم تأثرها بعوامل الرطوبة، مثل الرذاذ، مع الانتباه إلى تعقيم اليدين عند نزعها ولبسها.