شكرا لبحثكم عن خبر بشرى "سارة" لسكان «صنعاء» إليكم ما جاء في الإعلان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تخفيض سعر الكيلو وات الواحد للكهرباء الحكومية إلى 170 ريال ولكبار المستثمرين إلى 160 ريال. Advertisements وأكد مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تخفيض الوزارة لسعر الكيلو وات يأتي في ظل سياسة الوزارة الإستراتيجية والمستمرة لتوفير خدمة التيار الكهربائي برسوم مخفضة تراعي ظروف المواطنين. وأشار إلى استمرار الفرق الكهربائية الميدانية في مسح وإدخال مناطق جديدة بأمانة العاصمة إلى الخدمة الكهربائية الحكومية ضمن خطة بدأت في تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة خلال شهر رمضان بهدف إعادة التيار الكهربائي للأمانة بشكل كامل وآمن ومستقر ومنتظم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى "سارة" لسكان «صنعاء» إليكم ما جاء في الإعلان (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.