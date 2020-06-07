شكرا لبحثكم عن خبر القبض على متهمين بقتل إمرأة وإبنها في مدينة إب "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب، الخميس، القبض على متهمين بقتل إمرأة وولدها وإصابة شخص آخر في مدينة إب عاصمة المحافظة.

وقالت شرطة إب في بيان إنها ألقت القبض على ستة متهمين بقتل امرأة وولدها وإصابة آخر في اطلاق نار بجولة المعاين وسط المدينة وباشرت التحقيق مع المتهمين.

وقتلت إمرأة تدعى مليحة قاسم الجعفري وولدها بكيل طه الجعفري، وأصيب آخر يدعى نائف الإدريسي برصاص مسلحين كانوا يستقلون طقماً عسكرياً في مدينة إب وسط البلاد.

وبحسب مصادر محلية فإن الأسرة قدمت من مديرية حبيش لشراء كسوة زواج ابنتهم، قبل أن تتحول فرحتهم إلى مأتم. وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين انفلاتا أمنياً، تسبب في تكرار حوادث القتل بالسلاح، وجرائم أخرى.