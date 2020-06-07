شكرا لبحثكم عن خبر القبض على متهمين بقتل إمرأة وإبنها في مدينة إب "تفاصيل" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب، الخميس، القبض على متهمين بقتل إمرأة وولدها وإصابة شخص آخر في مدينة إب عاصمة المحافظة.
وقالت شرطة إب في بيان إنها ألقت القبض على ستة متهمين بقتل امرأة وولدها وإصابة آخر في اطلاق نار بجولة المعاين وسط المدينة وباشرت التحقيق مع المتهمين.
وقتلت إمرأة تدعى مليحة قاسم الجعفري وولدها بكيل طه الجعفري، وأصيب آخر يدعى نائف الإدريسي برصاص مسلحين كانوا يستقلون طقماً عسكرياً في مدينة إب وسط البلاد.
وبحسب مصادر محلية فإن الأسرة قدمت من مديرية حبيش لشراء كسوة زواج ابنتهم، قبل أن تتحول فرحتهم إلى مأتم. وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين انفلاتا أمنياً، تسبب في تكرار حوادث القتل بالسلاح، وجرائم أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهمين بقتل إمرأة وإبنها في مدينة إب "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.