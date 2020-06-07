شكرا لبحثكم عن خبر "أطباء بلا حدود" تعلن إنشاء مركز جديد لمرضى فيروس كورونا في عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت6يونيو، البدء بإنشاء مركز ثانٍ لعلاج المصابين بوباء كورونا (كوفيد١٩) في مستشفى الجمهورية بمحافظة ‎عدن ، مؤكدة الاستمرار في استقبال وعلاج المرضى في مستشفى الأمل.

وقالت المنظمة إنها تواجه وضعًا صعبًا ومع ذلك تبذل أوسع جهد ممكن لعلاج المصابين في مستشفى الأمل. "كما تعمل فرقنا الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية ممكنة".

وأضافت في سلسلة تغريدات لها على تويتر:" ستصل في الأيام القليلة المقبلة 16 طنًا من المعدات والأدوية لتحسين الرعاية التي نقدمها في مركزنا في ‎عدن ، والذي يضم الآن ٤٠ سريرًا في المجموع".‎

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وواجهت المنظمة تحديا كبيرا في عمليات البحث و تنظيم إمداد الأكسجين في عدن "حيث تقوم فرقنا الطبية بتغيير الأسطوانات يدويًا 250 مرة في اليوم ، وهي مهمة ضخمة".

وأوضحت أطباء بلا حدود أنه:" في ‎عدن ، و في مختلف أنحاء ‎اليمن، تتكون فرقنا من موظفين يمنيين ودوليين. في شهر مايو/أيار ، في مستشفى الأمل ، لدينا ٢٠ موظفاً دولياً، و ٢٥٠ موظف يمني يعملون جنباً الى جنب لتقديم أفضل رعاية طبية يمكنهم تقديمها للمرضى".

ونصحت المنظمة من يشعرون بصعوبة بالتنفس بسرعة الذهاب إلى المستشفى.

مشيرة إلى أن أن المرضى في عدن يأتون إلى المستشفى بعد فوات الأوان، ‏وبينت المنظمة أنها وقعت اتفاقية لتشغيل مركز ثانٍ لعلاج ‎كورونا في مستشفى الجمهورية في ‎عدن "حيث ستعمل المنظمة على توسيع أنشطة وزارة الصحة القائمة بالفعل خلال الأيام والأسابيع القادمة