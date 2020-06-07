شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الاعلاميات دينا زهرة وآية عبدالرحمن بفيروس كورونا ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت المذيعة دينا زهرة، مُقَدِّمة برنامج «الشارع مع دينا»، وإحدى المذيعات بشاشة «eXtra news» بفيروس كورونا، حيث أعلنت الإعلامية دينا زهرة، إصابتها عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام». وكتبت دينا: «أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله، الأمور بخير حتى الآن.. على أمل أن نلتقي قريباً بإذن الله».

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، زميلة دينا زهرة بفضائية «إكسترا نيوز»، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلانها خبر إصابتها عبر صفحتها على «الفيسبوك»، مطالبة أصدقائها ومحبيها بالدعاء لها، قائلة عبر صفحتها على الفيسبوك: «الحمد لله تمّ التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانياً إنّي واثقة إنّ ربنا هيرزقني الشفاء قريب جداً بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة…