شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان عمرو دياب.. شاهدو ابنته الشابة ملكة جمال الكون.. لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطفت جنى، إبنة النجم عمرو دياب، الانظار بجمالها وملامحها السمراء القريبة من والدها بعد نشرها صورة جديدة لها عبر تطبيق انستغرام.

وظهرت الشابة باطلالة محتشمة باللون الأبيض، وتركت شعرها الناعم منسدلا على كتفيها ووضعت القليل من المكياج الذي يناسب سنها، وبدت في غاية الجمال ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها.

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وعلقت جنى على الصورة قائلة: "صديقتي التقطت هذه الصورة.. هل انتي سعيدة الآن؟"، فتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها نسخة مصغرة عن "الهضبة" ومن شبهها لوالدتها زينة عاشور.

وكانت جنى لفتت الانظار باهتمامها الكبير في الاحداث الحاصلة في الولايات المتحدة الأميركية ورفضها للعنصرية والكراهية، وبينت تضامنها الكبير مع المواطن الاميركي جورج فلويد، الذي توفي بعد أن ضغط ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.