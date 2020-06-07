هذا ما سيقع بعد أسبوعين في كل «بلدان العالم» وعلى رأسها اليمن «تفاصيل»

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي أنه سيحدث كسوف حلقي للشمس يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م على الكونغو وجنوب السودان و اثيوبيا و اريتريا و اليمن وعمان و باكستان والهند و الصين و تايوان وسيكون حلقيا مدة 38 ثانية على اوتارانتشال بالهند عند الساعة 9:40:05 صباحا بتوقيت اليمن. وأضاف الجوبي أنه في نفس الوقت سيكون جزئيا على جميع الدول العربية وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا ومنغوليا واندونيسيا وتايلاندا وافغانستان وباكستان وايران وتركيا وايطاليا والصومال واثيوبيا وتشاد وشمال مدغشقر واجزاء من استراليا. Advertisements مؤكدا أنه سيبدأ كسوف الشمس في صنعاء الساعة 6:56:06 صباحا واقصاه 98 % من قرص الشمس عند الساعة 8:07:49 وينتهي الساعة 9:32:59 صباحا بتوقيت اليمن. شاهد اين يقع مركز الكسوف وشاهد كيف سيكون في سماء صنعاء

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