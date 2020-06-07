شكرا لبحثكم عن خبر هذه هي فصيلة «الدم» الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال باحثون صينيون إن فصيلة الدم يمكن أن تحدد طريقة تعامل جسمك مع فيروس كورونا المستجد، وقد تكون بعض فصائل الدم أقوى من غيرها في محاربة الفيروس.

وبحسب موقع "ساينس فوكس"، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة "A" كانوا أكثر عرضة للتعرض للعدوى، ويعانون من أعراض أقوى، بينما كانت فصيلة "O" أقل عرضة للإصابة بالمرض.

ونوه الموقع إلى أن الدراسة هي مبدأية، ولم يراجعها الكثير من الأكاديميين، لكنها قد تسلط الضوء على اختلاف فئات الدم عند المرضى.

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وقام الباحثون في مستشفى تشونغنان الصينية، بفحص دم 2173 شخصا أصيبوا بالفيروس، في ثلاث مستشفيات مختلفة.

ووجدوا أن فصيلة دم "O" وهي الأكثر شيوعا في عموم سكان الصين، كان عدد المصابين فيها 25% فقط من العينة، مقابل 41% كانوا يحملون فصيلة دم "A".

وأشار العاملون على الدراسة إنه لا ينبغي لمن فصيلة دمه "A" أن يشعر بالذعر، وهذا لا يعني أنك ستصاب المرض لا محالة.