شكرا لبحثكم عن خبر رحيل شخصية مرور من أكثر الرجال شعبية في صنعاء بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي واحد من أكثر رجال المرور شعبية في صنعاء بفيروس كورونا. وقال شهود عيان إن رجل المرور فؤاد الصوفي، منظم حركة السير في جولة الرويشان أكثر التقاطعات ازدحاما في العاصمة صنعاء توفي بفيروس كورونا. وشوهدت جثة الصوفي أمام جامع المشهد بصنعاء. Advertisements ويعرف عن رجل المرور الصوفي ابتسامته وتفانيه في عمله التي صنعت له شعبية عريضة وحزن على رحيله. ويقتل كورونا اليمنيين في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثيين، بشكل كبير في ظل تجاهل واضح من السلطة وتكتيم إعلامي كبير.

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