شكرا لبحثكم عن خبر هكذا ستكون سماء صنعاء جراء كسوف الشمس خلال الشهر الجاري "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الفلكي اليمني، اليوم السبت، صورة متوقعة لمركز كسوف الشمس بسماء صنعاء.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، في بيان صحفي، أن كسوف الشمس في العاصمة صنعاء سيبدأ الساعة 6:56:06 صباحا و أقصاه 98 % من قرص الشمس عند الساعة 8:07:49 وينتهي الساعة 9:32:59 صباحا بتوقيت اليمن، في يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري.

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وأضاف: سيحدث كسوف حلقي للشمس على الكونغو وجنوب السودان و اثيوبيا و اريتريا و اليمن وعمان و باكستان والهند و الصين و تايوان وسيكون حلقيا مدة 38 ثانية على اوتارانتشال بالهند عند الساعة 9:40:05 صباحا بتوقيت اليمن.

وتابع: وفي نفس الوقت سيكون جزئيا على جميع الدول العربية وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا ومنغوليا واندونيسيا وتايلاندا وافغانستان وباكستان وايران وتركيا وايطاليا والصومال واثيوبيا وتشاد وشمال مدغشقر واجزاء من استراليا.