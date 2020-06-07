شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة من الاستقرار تسود أجواء الجمهورية اليمنية، باستثناء مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية التي قد تشهد سحبا ركامية ممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم السبت، إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى على مجمل مناطق البلاد خاصة المناطق الصحراوية والسهول الساحلية.

وذكر بأن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يؤدي الى تنشيط الرياح السطحية خلال ساعات النهار ويعمل على إثارة الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، كذلك مناطق الأحواض الجبلية.

وأكد أن المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية تكون فيها الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب ركامية قد يصحبها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية مع تواجد للعوالق الترابية نتيجة نشاط الرياح السطحية.

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وعن طقس المناطق الساحلية أوضح المركز أن الأجواء فيها تكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية، بينما تكون الرياح خفيفة الى معتدلة جنوبية الى غربية على السواحل الغربية.

ولفت إلى أن المناطق الصحراوية تسودها أجواء صحوة ومغبرة نسبياً شديدة الحرارة، مع تواجد قطع من السحب المتفرقة والرياح شمالية الى شرقية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال، فيما ارخبيل سقطرى تكون فيه الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، والرياح نشطة تصل الى 35 عقدة.

وحذر مركز الأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر حول ارخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

داعيا المواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانون من الأمراض الصدرية الاحتماء من الأتربة والغبار المثار نتيجة نشاط الرياح السطحية.