شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 الخليج 365 - صنعاء تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا، حسبما رصده مراسلنا:

ـ الطماطم = 450 ریالا ـ البصل = 450 ریال ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400 ریال ـ اللیمون = 100 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 700 ريالاً البیبار = 400 ریال ـ الموز = 350 ریالا ـ التفاح خارجي = 1000 ریال ـ التفاح بلدي = 700 ریال ـ البطیخ = 300 ریال ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال ـ البرتقال عادي = 250 ریالا ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال Advertisements ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدقة بقري = 4000 ریال ـ الدقة غنمي = ریال ـ الدیرك = 3500 ریال ـ الجحش = 1600 ريال الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 1300 ریال ـ ھامور = 1500ریال ـ جمبري = 3000 ریال ـ التونة = 2500 ریال ـ السخلة = 4000 ریال ـ البقط = 3000 ریال ـ باغة = 600 ریال ـ القد = 4000 ریال ـ سولفش = 2000 ریال ـ الغویزي = 2500 ریال ـ أبو عیون = 3000 ریال ـ اللخم = 2000 ریال ـ الزینوب = 2500 ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200 ،و من 1500 ،و من 1700 ،و من 200 ،و 2500 و 3000 ریال. مع الإشارة إلى أنھ شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار العملة المحلیة. ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريالاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.