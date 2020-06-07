شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.



فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

235. 39 ريال

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