شكرا لبحثكم عن خبر إعلان من السفارة اليمنية في الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة اليمن في العاصمة الإمارتية أبوظبي، اليوم السبت، عن فتح التسجيل للمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم براً عبر الأراضي العمانية.

وجاء في الإعلان طلب السفارة من الراغبين بالعودة، إرسال بياناتهم وتشمل.

1-_الاسم الرباعي. 2- رقم الجواز. 3-_تحديد وسيلة المواصلات( خاص أو عام). 4- رقم الهاتف.

وقالت السفارة في إعلانها، إنه سيتم رفع تلك البيانات بواسطة سفارة اليمن في مسقط إلى السلطات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة للحصول على الموافقات المطلوبة. وحددت السفارة الأرقام ال