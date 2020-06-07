شكرا لبحثكم عن خبر تصريح «هام» لوزارة الصحة بصنعاء بخصوص حالات الإصابة «بكورونا» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور علي جحاف إن حالات الشفاء من فيروس كورونا في اليمن عالية وتتجاوز الـ80%، مشيرا الى أن الكادر الطبي يؤدي واجبه على أكمل وجه برغم المعاناة والحصار.

وأوضح جحاف في اتصال مع المسيرة أن هناك أكثر من 32 مركز عزل لمواجهة كورونا في كل المحافظات، لافتا إلى أن الحصار المفروض على اليمن يمنع حتى وصول المطهرات الطبية التي تعتبر مادة أساسية في مواجهة الفيروسات.

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وقال وكيل وزارة الصحة إن مركز العزل الواحد يعمل فيه 90 عاملًا، في حين تقول الأمم المتحدة سندعم 21 عاملًا فقط، مشير إلى أن المنظمات الأممية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه اليمن.

وأوضح أن الوزارة وجهت نداءً للمحافظات الجنوبية منذ بداية الأزمة لتوحيد الجهود في مواجهة كورونا إلا أنها الى اللحظة لم تتلق أي رد