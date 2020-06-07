شكرا لبحثكم عن خبر دولة عربية تكشف عن استقبالها قيادات عسكرية يمنية مصابة بكورونا (اسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت السلطات الأردنية انها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين عسكريين يمنيين نقلوا للعلاج الاسبوع الماضي عبر رحلة الخطوط الجوية اليمنية المخصصة لنقل العالقين بين مطاري عمان وسيئون.

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وكانت مصادر عاملة في مطار سيئون قد كشفت عن مغادرة عسكريين من الجيش الوطني في أبين و مأرب للعلاج في الأردن بينهم العميد عبدالله الصبيحي قائد محور أبين في قوات الجيش الوطني.

و اكدت وزارة الصحة الأردنية ، إن اثنين من المسافرين اليمنيين الـ12 الذين تم إجلاءهم من سيئون إلى عمّان مصابان بفيروس كورونا.

والأربعاء الماضي غادرت مطار سيئون طائرة متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها عدد من القيادات العسكرية البواسل الذين اصيبوا في معارك مأرب وأبين .