شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق «اكبر» وأشهر أسواق صنعاء بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اغلقت جماعة الحوثي اليوم السبت إحدى أشهر الأسواق في صنعاء في ظل تفشي كبير لفيروس كورونا.

وقال مصدر لـ"كريتر سكاي"، إن جماعة الحوثي أعادت إغلاق سوق شميلة جنوبي صنعاء، الأضخم في المدينة والأكثر ازدحاما.

وأضاف أن جماعة الحوثي كانت قد أغلقت السوق في رمضان، وأعادت افتتاحه في نهاية الشهر.

وكانت جماعة الحوثي أغلقت عددا من الأسواق والمحال التجارية في ظل تفشي فيروس كورونا.