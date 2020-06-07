شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أسرة كاملة في اليمن بفيروس كورونا.. مصدر مسؤول يكشف! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح مصدر مسئول من مدينة المكلا عن وفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة بفيروس كورونا .

وصرح المصدر أن احدى افراد الاسرة وهو رجل كبير بالسن في التاسع والعشرون في شهر رمضان وبعده بيوم واحد توفي رجل اخر من نفس الاسرة في اخر ايام الشهر المبارك .

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واضاف المصدر، انه وفي ثاني ايام عيد الفطر المبارك توفيت زوجة الرجل الذي رحل في اخر ايام الشهر الفضيل .

وقد تمت نقل جميع أفراد الأسرة الي الحجر الصحي بالمكلا وفي اليوم الثاني توفي احدى افراد الاسرة وهي امراة كبيرة بالسن ويوم امس الخامس من شهر يونيو توفي شاب من هذه الأسرة .

ودعا مسؤول بمكتب صحة ساحل حضرموت الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتبليغ الجهات المختصة في حال ظهور أي عرض من اعراض الاصابة بكورونا.