شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الدكتور رقم (50) بفيروس كورونا في اليمن (الاسم وصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انضم اليوم ، دكتور جديد إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا من زملائه الدكاترة في اليمن ، البالغ عددهم 49 دكتورا وممرضا.

وقال ناشط حقوقي معروف ، أن ما يقارب الخمسون طبيبا وممرضا زهقت ارواحهم بفيروس كورونا في اليمن.

وأضاف الناشط والأديب أحمد النبهاني " وانضم إلى قائمة الشهداء الدكتور عبد الله عبد الرحمن المفلحي في ظل إهمال حكومي لدى مختلف أطراف الصراع في اليمن، لتضحيات هؤلاء الأطباء الأبطال ".

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وأوضح في منشور رصده " أحداث نت " قبل قليل، على صفحته بموقع فيسبوك أن "الدكتور عبد الله عبد الرحمن المفلحي انضم إلى قائمة شهداء كورونا في عدن دون أن يلتفت أحد من القائمين على وزارة الصحة هناك بأهمية إعطاء وضع خاص للذين يستشهدون وهم يواجهون هذا المرض الخبيث ".

وتابع "خمسون طبيبا وممرضا هم عدد الأطباء والممرضين الذين استشهدوا وهم في خط الدفاع عن الشعب من فايروس كورونا في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه دون أن يلامسوا نخوة المعتصم في عمل حل عاجل وتكريم عاجل لهؤلاء الذين يستشهدون بالنياية عنا جميعا".

وأردف النبهاني "تستوي صنعاء وعدن ومارب وحضرموت في الإجحاف والظلم فيما يتصل بالإطباء الذين يغادرون الحياة الدنيا تباعا وهم يواجهون هذا المرض الخبيث ".

وختم "تعبنا ونحن نقول أن إعطاء الأطباء من شهداء المعركة مع كورونا وضعا خاصا سوف يسهم في إعادة الإعتبار لمهنة الطب في بلادنا وللإحترام الإجتماعي للطبيب .وسيمد للمرضى بأسباب الحياة ...من المهم جدا إحترام تضحيات الإطباء وإعطاء كل من يستشهد منهم في مقاومة هذا المرض الخبيث وفي حماية الشعب منه من المهم إعطائهم درجة وزير وبدل سكن يليق بمعيشة أسرهم وبدون هذا فإن الأسوأ من كورونا هم القائمون على إدارة البلاد في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه".