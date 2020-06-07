شكرا لبحثكم عن خبر العثور على سيارة مدفونة في التراب.. شاهد كيف تعامل معها أهالي «وادي الخشب» (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون على سيارة مدفونة في التراب بمحافظة مأرب ، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.



وقالت مصادر محلية، ان سكان محليون عثروا على سيارة شاص جرفتها مياه السيول المتدفقة مع وادي الخشب بمحافظة مارب.

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وأضافت المصادر أن المواطنين قاموا عقب عثورهم على السيارة بالمبادرة بالحفر عليها واخراجها من التراب وتسليمها لصاحبها المواطن محمد بن حمد بن شاهرة في منطقة الحامي بسائلة وادي الخشب شرقي مدينة مارب.