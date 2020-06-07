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العثور على سيارة مدفونة في التراب.. شاهد كيف تعامل معها أهالي «وادي الخشب» (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون على سيارة مدفونة في التراب بمحافظة مأرب ، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.
 

وقالت مصادر محلية، ان سكان محليون عثروا على سيارة شاص جرفتها مياه السيول المتدفقة مع وادي الخشب بمحافظة مارب.

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وأضافت المصادر أن المواطنين قاموا عقب عثورهم على السيارة بالمبادرة بالحفر عليها واخراجها من التراب وتسليمها لصاحبها المواطن محمد بن حمد بن شاهرة  في منطقة الحامي بسائلة وادي الخشب شرقي مدينة مارب. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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