شكرا لبحثكم عن خبر سكرتير الرئيس «صالح» يضع «طارق» في موقف محرج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقيت تغريدة نبيل الصوفي السكرتير الصحفي لـ علي عبدالله صالح، على تويتر سخرية واسعة من الناشطين بعد أن قام بنشر شخص جلده متسلخ جراء ارتفاع درجة الحرارة بسبب انعدام الكهرباء في مدينة المخاء.

وعبر عدد من الناشطين عن امتعاضهم جراء الوضع القائم في مدينة المخاء بعد ان حولها العميد طارق عفاش الى منطقة مسلحة تعج بمئات من ناهبي الأراضي وقطاع الطرق ، مؤكدين أنه بسط سيطرته على الارض بمساعدة الإمارات وحولها الى معسكر ممتلئ بالأسلحة والعناصر الإجرامية.

وأكد الناشطون أن تغريدة الصوفي أظهرت مدى الكذب والتدليس الذي انتهجه طارق عفاش بعد أن اعلن اعادة تشغيل الكهرباء في المدينة، مشيرين الى أن الصوفي فضح طارق عفاش وذلك بمطالبته التجار بتشغيل الكهرباء التجارية.



وقال الصوفي في تغريدته على صفحته في تويتر "‏هكذا جلود الناس من الحر في المخاء، مدينة مزحومة بمولدات كهرباء خاصة بالتجار وبالمعسكرات، أما الناس فليس لديهم حتى من يتحدث عنهم. مجتمع لديه سوق ومصالح، وماحد قابل يعمل فيه حتى مشروع كهرباء تجاري. موضوع الدولة، القوى اللي هنا محبوسة في تصوراتها القاصرة، والشرعية مجرد فساد فندقي.