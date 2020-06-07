شكرا لبحثكم عن خبر نجل "عبده الجندي" يبكي بحرقة ويتوسل أمام اقدام قيادي حوثي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر فيديو متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي، نجل عبده الجندي، وهو يتوسل ويبكي أمام اقدام قيادي حوثي بعد أعتداءات مسلحة من قبل مليشيات الإنقلاب.

وجاء في المقطع الفيديو الذي سربه إعلاميون تابعون لمليشيات الحوثي الانقلابية ، صقر الجندي وهو يرمي الشال والجنبية أمام أقدام أحد القيادات الحوثية في منطقة الحوبان.

وطالب نجل الجندي وهو يصرخ ويبكي بحرقة من القيادي الحوثي أعمال دولة لا أعمال مليشيات وعصابات وفاسدين في تعز، مما يثبت الممارسات المليشاوية التي تقوم بها عناصر الانقلاب في مناطق سيطرتها.

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وقال أحد المواطنين في الفيديو ذاته الذي رصده (نافذة اليمن)، بأن هناك واقعة أعتداء مسلح هي الثانية في نفس المنطقة التي تقبع تحت سيطرتهم ولم يذكر أسمها، حيث شن مسلح حوثي هجوماً عنيفاً وأطلق النار بشكل عشوائي ما تسبب بتلف خزنات مياه المواطنين واثارة الرعب والهلع بين النساء والاطفال وإجهاض ثلاث حوامل لإطفالهن .وفقا لما قاله المواطن.

وقام بتسريب الفيديو فضل النهاري وعلي مغلس، شقيق محافظ تعز حاليا المعين من قبل الحوثيين، قبل ان تزج بهم المليشيات في السجن بسبب إنتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاعتداءات والجرائم الحوثية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بمحافظة تعز.