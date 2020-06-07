شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار كورونا في السعودية وعدد الإصابات يقترب من 100ألف وتسجيل أعلى معدل للوفيات .. وإعلان عاجل للسلطات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجار كورونا في السعودية وعدد الإصابات يقترب من 100ألف وتسجيل أعلى معدل للوفيات .. وإعلان عاجل للسلطات





شهدت المملكة العربية السعودية، أعلى معدل للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ انتشار الوباء. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا عن تسجيل 3121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 2591 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 98869. وشهدت العاصمة الرياض، أكبر عدد من الإصابات الجديدة ، حيث بلغت (900)، كما بلغ إجمالي الإصابات في جدة (572). وفي مكة المكرمة بلغ عدد الإصابات بالفيروس (279) و (170) في المدينة المنورة، وفي الدمام (149) والهفوف (144) والقطيف (121). وفي بيانها، أكدت الوزارة وفاة 34 شخصا جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 676 حالة وفاة.. كما تماثل 1175 شخصا في المملكة للشفاء من الفيروس منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 71791. يذكر أن السعودية أصبحت، عقب الإحصائية الأخيرة، أول دولة عربية تقترب من عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار كورونا في السعودية وعدد الإصابات يقترب من 100ألف وتسجيل أعلى معدل للوفيات .. وإعلان عاجل للسلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.