شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : تغيرات مؤكدة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تغييرات مؤكدة في حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة و مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، نجران والمدينة المنورة ، تبوك ، الحدود الشمالية، الجوف . وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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