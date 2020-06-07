شكرا لبحثكم عن خبر وفاة نجل شقيق الرئيس الأسبق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نعي السفير عبد الرحمن الحمدي، شقيق الرئيس الأسبق أبراهيم الحمدي ، أبن أخيه.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، امس .
وقال : "والله إن القلب يدمع قبل العين وان به وجع كبير وايمانا بقضاء الله وقدره، لا نقول إلا إنا لله وانا اليه راجعون ".
وأضاف " أنعي اليكم وفاة ابن اخي حسن عبدالوهاب محمد الحمدي سائلا المولى تعالى ان يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى وان يعصم قلوبنا ويلهمنا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".
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