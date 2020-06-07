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يزيد بن سلمان - شبوة - «العليي» : تفاءلنا بإنتخاب «البركاني» رئيساً للبرلمان لكنه لا يتحدث إلا عن هذه الأمور ذكر الصحفي اليمني همدان العليي إنهم تفاءلوا كثيراً بتعيين سلطان البركان رئيساً لمجلس النواب، متعشمين فيه خيراً في مواجهة الحوثيين . وقال العليي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك :"تفاءلنا بانتخاب سلطان البركاني رئيسا للبرلمان.. قلنا رجل محترم رفض الحوثيين من أول يوم.. وسيكون له دور حقيقي في استعادة الدولة". واضاف :"لكنه سكت كغيره.. وإن تحدث، فعن أمور تافهة..!".

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