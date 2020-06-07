شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على «وزير خلطات الزنجبيل» في حكومة «الحوثي» (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد الصحفي المعروف خالد سلمان ، على تغريدة لوزير التعليم العالي في حكومة الحوثي عن "خلطة لعلاج كورونا"، بتعليق ساخر.

وقال سلمان في رده الذي رصده " أحداث نت " على صفحته بفيسبوك "اتوقع بعد تغريدة وزير دكاترة التعليم العالي هذه، ستنتشر بين اساتذة الجامعات في مناطق الحوثي ، دعوات للإنتحار الجماعي".

وأضاف " كم هو موجع ان يكون من يدير اعظم الرؤوس المفكرة، وزير خلطات البلاهة والزنجبيل".

وختم " تعيين حازب إهانة مقصودة" .

وكان حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي، قد تحدث في تغريدته، عن " ثلاث وصفات لعلاج المصابين فيروس كورونا " .

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وقال حازب في وصفته الأولى في التغريدة التي رصدها " أحداث نت " على حسابه بموقع تويتر: "ليمون وقرنفل وزنجبيل على ماء حامي كما الشاهي وتشربه دافي وتكرره".

وأضاف مقدماً وصفته الثانية لمصابي فيروس كورونا : " ثانيا استنشق بخار ماء يغلي وعليه قرنفل مدقوق".

أما الوصفة الثالثة فتضمنت التالي " إذا لديك من يجلب لك سيقان ارك مخضرة للتبخر به بعد دقه ووضعه في إناء ثم يتم إحماء حجر أو حجرين على النار ثم وضع الحجار داخل الإناء واستمشاقه بالانف والفم".