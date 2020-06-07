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أعمال دهم طالت مطاعم ومحال تجارية بصنعاء نفذتها مليشيات الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 6 يونيو 2020م، عددًا من المطاعم والمحلات التجارية بصنعاء بذريعة التأكد من وجود مواد التعقيم والكمامات والكفوف.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن عناصر حوثية وعدداً من الموظفين الموالين لهم، أقدموا على اقتحام عدد من المطاعم والمحلات التجارية المختلفة بشارعي تعز وهائل، بهدف ابتزاز التجار، بذريعة التأكد من وجود المعقمات اليدوية والكمامات والكفوف، على الرغم من التزام أصحاب المحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19".

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ولفتت المصادر أن ميليشيا الحوثي أجبرت ملاك المحلات التجارية على دفع مبالغ مالية بعد ابتزازهم بشكل غير قانوني وبدون أي سندات.

ويشكو ملاك ‏المطاعم والمحلات التجارية المختلفة في صنعاء من ابتزاز ميليشيا الحوثي المتواصل لهم تحت مسميات عدة وذرائع مختلفة.

الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ تفشي فيروس كورونا إلى استغلال جائحة كورونا في ابتزاز التجار والحصول على دعم مالي تحت مسمى مجابهة الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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