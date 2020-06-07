شكرا لبحثكم عن خبر صحة الحوثيين تكشف عن مليون ونصف حالة اشتباه في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين، عن تسجيل مليون ونصف حالة اشتباه بالأمراض التنفسية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020.

وسجلت الإحصائية الصادرة عنها وصول عدد حالات الاشتباه منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 19 مايو مليون و510 ألف و443 حالة اشتباه بالأمراض التنفسية توزعت أولاً في التهابات الجهاز التنفسي العلوي للأربعة الأشهر و19 يوما من شهر مايو.

وبلغت حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي (1069152) حالة اشتباه للفترة الزمنية منذ بداية العام وحتى 19 مايو، بينما سجلت التهابات الجهاز التنفسي السفلي (405031)، وسجلت الانفلونزا الموسمية التي تمت الإشارة إليها بأنها انفلونزا H1N1 (33188)، بينما سجلت الالتهابات التنفسية الحادة "الوخيمة" (3072) حالة اشتباه.



وكشف التقرير عن ارتفاع وفوارق في حالات الاشتباه بين العامين (2019 - 2020) بحسب التقارير والجداول المرفوعة إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها) والتي ترفض نشر إحصائيات الإصابة حتى اليوم وفقاً لـ"المهرية نت".

وفي شهر يناير من العام الماضي 2019م تم تسجيل 225614 حالة اشتباه في الجهاز التنفسي العلوي، و88149 حالة في الجهاز التنفسي السفلي بينما سجلت الانفلونزا الموسمية 11920حالة للشهر، و670 قُيدت تحت مسمى "التهابات تنفسية الحادة الوخيمة" (كورونا) بمجموع (326353) حالة اشتباه.

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أما في شهر فبراير من العام الحالي 2020 فقد وصلت الإحصائية الخاصة بالأربعة الأنواع من الأمراض التنفسية عدد (351,224)، بينما سجلت في نفس الشهر من العام الماضي (323,294) بزيادة في شهر فبراير للعام 2020 (27.930) حالة اشتباه .

وبالمقارنة مع شهر يناير 2020 الذي سجل ارتفاع مجموع الحالات (369357) بفارق ارتفاع بين العامين، وبزيادة للحالات التي وصلت إلى (43004) ثلاثة وأربعون ألف وأربع حالات في الأربع التصنيفات المذكورة تمثلت في الأربعة الأنواع من الأمراض التنفسية في كلا من (التهابات الجهاز التنفسي العلوي - التهابات الجهاز التنفسي السفلي - الانفلونزا الموسمية H1N1 - الالتهابات التنفسية الحادة "الوخيمة) تندرج ضمنها حالات الاشتباه بفيروس "كورونا"، حسب تصنيف منظمة الصحة للالتهابات التنفسية الحادة "الوخيمة".

أما في شهر مارس من العام الماضي 2019 فقد وصلت حالات الاشتباه في الأربعة الأنواع من الأمراض التنفسية والتي صنفتها وزارة الصحة العامة والسكان إلى (323.304) حالة، بينما سجلت في مارس من العام الحالي 2020 (332.109)، بينما وصلت في شهر ابريل من العام الماضي 2019 إلى 307,762 حالة اشتباه وفي عام 2020 في الشهر نفسه أبريل وصلت الحالات إلى (292.959) حالة اشتباه.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالتستر على انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وحذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تواجه البلاد وضعا "كارثيا" فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب الجائحة.

ويخشى كثير من اليمنيين أن يخرج الوضع الصحي في العاصمة صنعاء عن السيطرة مع تزايد أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا، في حين أطلقت الحكومة اليمنية نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذ سكان العاصمة من تفشي الوباء.