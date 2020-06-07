شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يجتاح أكبر سجون الحوثيين في صنعاء وتحذيرات من كارثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت رابطة أمهات المختطفين عن تفشي فيروس كورونا في أوساط المعتقلين بالسجن المركزي بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت الرابطة في بيان على" فيسبوك" السبت، إنها تلقت معلومات بوجود حالة إصابة وحالات اشتباه بفيروس كورونا وسط المختطفين في السجن المركزي بصنعاء، في ظل رفض الحوثيين إدخال الأدوية ومسكنات الألم لعلاجهم.

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وأضافت أن المصابين موجودون في حجر صحي داخل السجن، ولم يسمح الحوثيون "بإدخال الأدوية أو مسكنات الألم أو السماح بدخول الطعام أو أي مبالغ مالية إليهم ما يضاعف من الخطر ويزيد المعاناة".



وأواخر مايو الماضي، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تلقيها بلاغًا يؤكد إصابة اثنين من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بفايروس كورونا.

وأكدت الشبكة في بيان إصابة المختطف (ن مرزية ) و (م واصل) بكورونا.. مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون الحوثية العامة والسرية.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وبذل كافة الجهود من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون جماعة الحوثي دون قيد أو شرط، وحملت المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن غريفيث المسئولية تجاه المعتقلين,