شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون حظر التجوال في هذه المدينة بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شرطة مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن)، حظراً جزئياً للتجوال بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن حظر التجوال سيبدأ مساء اليوم السبت، من الساعة الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً

وتخضع المديرية الواقعة جنوبي الحديدة لسيطرة جماعة الحوثيين التي اعترفت بانتشار الوباء مؤخراً دون الافصاح عن عدد الحالات المصابة.