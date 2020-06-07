شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام لكل المواطنين في صنعاء ..هذا ما جاء فيه ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت تخفيض سعر الكيلو وات الواحد للكهرباء الحكومية إلى 170 ريال و 160 ريال لكبار المستهلكين. وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء أن تخفيض الوزارة لسعر الكيلو وات يأتي في ظل سياسة الوزارة الإستراتيجية والمستمرة لتوفير خدمة التيار الكهربائي برسوم مخفضة تراعي ظروف المواطنين ،حد قوله. وأشار المصدر إلى استمرار الفرق الكهربائية الميدانية في مسح وإدخال مناطق جديدة بأمانة العاصمة إلى الخدمة الكهربائية الحكومية ضمن خطة بدأت في تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة خلال شهر رمضان بهدف إعادة التيار الكهربائي للأمانة بشكل كامل وآمن ومستقر ومنتظم.

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