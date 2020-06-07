شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون أحد أهم وأكبر الأسواق التجارية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت واحدا من أهم وأكبر الأسواق التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها شمال البلاد. Advertisements وقالت مصادر محلية إن عمليات الطوارئ بمكتب الأشغال ومديرية السبعين قامت اليوم باغلاق مجمع وأسواق شميلة التجارية بحجة عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. وأضافت المصادر أن الإغلاق يأتي بعد توجيه إشعارات لأسواق شميلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

كما قامت الجماعة بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة في الأسواق والمنشآت في المديرية .. مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين من متعهدي الأسواق والمحال التجارية.

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