شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. عرس يمني رائع يطبق إجراءات التباعد والاحتفال من أسطح المنازل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجبر فيروس كورونا اليمنيين على اتخاذ إجراءات احترازية، وفرض قيودًا على معظم الأنشطة والمناسبات الاجتماعية، خاصة بعدما تفشى الفيروس بصورة كبيرة.

وحصل "يمن برس" على فيديو لأحد الأعراس في العاصمة صنعاء، احتفل به المواطنون من أسطح منازلهم، وقاموا بالعديد من الرقصات الشعبية "البرع"، في آن واحد من أسطح منازلهم حفاظًا على صحتهم، وتنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

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وتداول ناشطون الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واستحسنوا الإجراء، وتمنوا بأن يكون لدى الجميع وعي بخطورة انتشار الفيروس، وأن يعملوا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأهمها عدم التجمع.