شكرا لمتابعة خبر عن قائد لواء العاصفة ينفي وجود وساطة او صلح مع ال القيادي امام النوبي وسوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الامن والاسقرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى قائد لواء العاصفة العميد اوسان العنشلي وجود اي وساطة او صلح مع المدعو امام النوبي وقد حاول البعض الدخول بوساطة وقوبل بالرفض من قبلنا.

وقال العنشلي نحن نريد نؤسس لدولة النظام والقانون للجميع ونحذر كل من يحاول زعزعةالامن والاسقرار باننا سوف نضرب بيد من حديد .

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وقال العنشلي انه لا يوجد بيني وبين امام اي خلاف شخصي وهدفنا هو تطبيق النظام والقانون على الجميع . ودعاء العنشلي وسائل الاعلام الى تحري المصداقية في نشر الاخبار .

كما اكد العنشلي ان قوات العاصفة مستمرة في محاربة الارهاب والتطرف وكل من يحاول زعزعة الامن والاستقرار في العاصمة عدن .