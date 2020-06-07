شكرا لبحثكم عن خبر طائرة جديدة تهبط في مطار عدن الدولي وهذا ما تحمله ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت اليوم السبت طائرة أممية جديدة إلى مطار "عدن" الدولي جنوبي البلاد، تحمل على متنها إمدادات طبية لمواجهة وباء "كورونا" المنتشر في أرجاء اليمن.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" في تغريدة على حسابها في تويتر، إن طائرة جديدة هبطت صباح اليوم في مطار عدن الدولي حاملة على متنها أطنان من الإمدادات الطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE).



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وأضافت المنظمة "بغض النظر عن الكثير من الصعاب، تستمر اليونيسف في نقل الإمدادات الإنسانية جواً إلى اليمن.

وأشارت إلى أن الإمدادات التي وصلت "ضرورية للحد من انتشار كوفيد١٩ في البلاد".

وقبل أسبوع وصلت طائرة أممية تحمل مساعدات طبية إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت "اليونيسف" حينها، إن "أكثر من 20 طنا من اللقاحات المنقذة للحياة وصلت عبر مطار صنعاء الدولي".

وأضافت: سوف تستخدم للتحصين الروتيني لأكثر من 400 طفل دون عمر العام في اليمن.