شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تعترف بدخول المواجهة مع كورونا في ”صعدة” ”مرحلة خطيرة” و”صنعاء” تقر بتعافي 80 % من الحالات غير المعلن عنها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، بدخول المواجهة مع كورونا في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة "مرحلة خطيرة".

وقالت السلطة المحلية في محافطة صعدة، خلال اجتماع لها، أن المواجهة مع كورونا دخلت "مرحلة خطيرة".

وأقرت إجراءات وتدابير احترازية بينها إغلاق المطاعم و إعادة تنظيم اسواق القات، والعمل على توفير تمويل متكامل لمتطلبات 500 من العاملين الصحيين في المحافظة الحدودية مع السعودية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اعتراف الدكتور علي جحاف المعين وكيلا لوزارة الصحة بحكومة المليشيا غير المعترف بها بصنعاء، بتعافي 80 % من حالات الإصابة بـ " كورونا "؛ غير المعلن عنها، والتي لم تفصح عنها سلطات المليشيا.

والقى جحاف باللائمة على المنظمات الدولية برفضها توفير التمويل اللازم للمحاجر الصحية، التي تديرها المليشيا لحساب قياداتها فيما يموت أبناء الشعب اليمني بشكل يومي.

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