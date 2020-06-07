شكرا لبحثكم عن خبر تخفيض جديد في سعر الكهرباء الحكومية بصنعاء إثر صراع مرير بين ”الهوامير” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة بصنعاء، اليوم السبت، تخفيض سعر الكهرباء الحكومية، بعد صراع مرير بين " الهوامير ".

و بموجب التخفيض الذي أعلنته الوزارة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، سيصبح سعر الكيلو وات الواحد إلى 170 ريال، بدلا من 190 ريال، و لكبار المستثمرين إلى 160 ريال، بدلا من 180 ريال.

وفي وقت سابق، نشب صراع مرير بين هوامير الكهرباء التابعين للمليشيا والذين يمتلكون محطات خاصة، والمستهلكين، ومؤسسة الكهرباء، بعد الإعلان عن تشغيل المحطات الكهربائية الحكومية الثلاث (ذهبان، صنعاء، حزيز) على الرغم من تهالك شبكة الامدادات، إثر تعثرها لسنوات منذ انقلاب المليشيا، وبسعر خدمة أقل نسبيا من القطاع الخاص تبلغ 180 ريال لكبار المشتركين و190 ريال للكيلو وات لصغار المشتركين، مقابل 206 ريال للكيلو بمحطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددها 200 محطة تجارية.

وكان سعر الكيلو وات من الكهرباء الحكومية قبل انقلاب المليشيا وتوقف الشبكة الوطنية للكهرباء سبعة ريالات.

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