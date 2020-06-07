شكرا لبحثكم عن خبر ”كورونا” يغلق أشهر أسواق صنعاء للمرة الثانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي أغلقت إحدى أشهر الأسواق للمرة الثانية، في ظل تفشي كبير لفيروس كورونا.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، إن المليشيا أعادت إغلاق سوق شميلة جنوبي العاصمة، والذي يعد الأضخم في المدينة والأكثر ازدحاما؛ بدعوى عدم الإلتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

و كانت المليشيا أغلقت السوق في مطلع شهر رمضان، وأعادت افتتاحه في نهاية الشهر، بعد انتقادات حادة لها، بسبب سماحها ببيع القات بذات السوق وعلى رصيف المحلات المغلقة فيه.

و أغلقت المليشيا عددا من الأسواق والمحال التجارية في حزيز وشارع هائل وشملان ومعين في ظل تفشي واسع للفيروس.

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