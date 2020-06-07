شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في مواجهات قبلية بين ”آل عواض” و”المجانح” في البيضاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، اليوم السبت، بنجاح وساطة قبلية في إيقاف الاشتباكات المسلحة بين قبائل آل عواض مديرية ردمان وقبيلة المجانح قيفة الواقعة إدارياً بمديرية الشرية، يوم امس الجمعة، بعد وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر أن ثلاثة قتلى سقطوا في الاشتباكات، اثنين من آل عواض وقتيلاً من المجانح بالإضافة إلى عدد من الجرحى جراء اشتباكات في مناطق حدودية بين القبيلتين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المواجهات تأتي على خلفية ثأر قبلي يمتد لعقود بين القبيلتين المتجاورتين.

وفيما وجهت اتهامات للمجانح بتنفيذ مخطط حوثي يهدف ﻹجهاض النكف بافتعال مواجهات قبلية؛ نقلت المصادر عن المجانح نفيهم أن يكونوا من بدأ بالاعتداء.

ولفتت المصادر الى أن المجانح اتهمت آل عواض بقصف قراهم صباحاً بمختلف العيارات النارية، مؤكدين أن موقفهم من موقف أهل البيضاء في النكف.

ولفتوا إلى أن هذا الاعتداء سبقه قصف مماثل قبل أيام وأصيب على إثره أحد أفراد القبيلة ولم يردوا على هذا الاعتداء حرصاً على أن لا تحدث أي مواجهات قبلية في ظل النكف.

وخلفت الاشتباكات حالة تذمر وغضب في أوساط قبائل البيضاء عامه من رداع حتى مكيراس، معتبرين أنه حري بالجانبين تأجيل الخلاف القبلي والإلتحاق بقبائل البيضاء وآل عواض المتجمعين في مديرية ردمان آل عواض لرفع ظلم مليشيا الحوثي عن البيضاء وقبائلها.

جدير بالذكر أن الاشتباكات اندلعت بسبب ثأر قبلي بين آل عواض والمجانح على أرض متشاجر عليها وبينهم قتلى منذ وقت سابق.

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