شكرا لبحثكم عن خبر فيروس كورونا يتسبب بوفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة في حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر خاص " للمشهد اليمني " من مدينة المكلا عن وفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة بفيروس كورونا .
وقال المصدر ان احدى الاسر في منطقة ديس المكلا توفي احدى افراد الاسرة وهو رجل كبير بالسن في التاسع والعشرون من شهر رمضان وبعده بيوم واحد توفي رجل اخر من نفس الاسرة في اخر ايام الشهر المبارك .
واضاف المصدر انه وفي ثاني ايام عيد الفطر المبارك توفيت زوجة الرجل الذي رحل في اخر ايام الشهر الفضيل .
واكد المصدر ان اغلب افراد الاسرة تم نقلهم بعدها الى المحجر الصحي في منطقة فلك بالمكلا الا انه ومع وصولهم بتاريخ الثاني من شهر يونيو الحالي توفيت احدى افراد الاسرة وهي امراة كبيرة بالسن ويوم امس الخامس من شهر يونيو توفي شاب من هذه الاسره .
واختتم المصدر قوله انه لايزال ثلاثة من افراد الاسرة في المحجر الصحي بفلك في المكلا.
ودعا مسؤول بمكتب صحة ساحل حضرموت الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتبليغ الجهات المختصة في حال ظهور أي عرض من اعراض الاصابة بكورونا.
مؤكدا ان كورونا مرض مثل كل الامراض وليس عيبا حتى يتم اخفائه عن الجهات المختصة او المجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يتسبب بوفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.