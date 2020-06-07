شكرا لبحثكم عن خبر فيروس كورونا يتسبب بوفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة في حضرموت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر خاص " للمشهد اليمني " من مدينة المكلا عن وفاة خمسة اشخاص من اسرة واحدة بفيروس كورونا .

وقال المصدر ان احدى الاسر في منطقة ديس المكلا توفي احدى افراد الاسرة وهو رجل كبير بالسن في التاسع والعشرون من شهر رمضان وبعده بيوم واحد توفي رجل اخر من نفس الاسرة في اخر ايام الشهر المبارك .

واضاف المصدر انه وفي ثاني ايام عيد الفطر المبارك توفيت زوجة الرجل الذي رحل في اخر ايام الشهر الفضيل .

Advertisements

واكد المصدر ان اغلب افراد الاسرة تم نقلهم بعدها الى المحجر الصحي في منطقة فلك بالمكلا الا انه ومع وصولهم بتاريخ الثاني من شهر يونيو الحالي توفيت احدى افراد الاسرة وهي امراة كبيرة بالسن ويوم امس الخامس من شهر يونيو توفي شاب من هذه الاسره .

واختتم المصدر قوله انه لايزال ثلاثة من افراد الاسرة في المحجر الصحي بفلك في المكلا.

ودعا مسؤول بمكتب صحة ساحل حضرموت الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتبليغ الجهات المختصة في حال ظهور أي عرض من اعراض الاصابة بكورونا.

مؤكدا ان كورونا مرض مثل كل الامراض وليس عيبا حتى يتم اخفائه عن الجهات المختصة او المجتمع .