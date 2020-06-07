شكرا لبحثكم عن خبر اشتهر بتقديم النصائح للمصابين واثارته للجدل ...اصابة دكتور يمني بفيروس كورونا في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر من صنعاء عن اصابة طبيب يمني شهير بفيروس كورونا. حيث قالت المصادر ان دكتور الطب الحرج والعناية المركزة وهاج المقطري اصيب بفيروس كورونا في صنعاء. Advertisements واضافت المصادر انه نتيجة لمخالطته للمرضى حيث يبذل جهود جبارة لتقديم العلاج والاستشارة للمرضى. ويرقد المقطري باحدى المستشفيات الان بحسب المصادر . يذكر ان المقطري اشتهر بتقديم النصائح الهامة للمرضى المصابين بكورونا الا انه اصيب نتيجة الاختلاط كما اشتهر باثارته للجدل حيث طالب باعدام اول مصاب بفيروس كورونا في اليمن .

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