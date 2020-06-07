شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن موعد استئناف الرحلات بمطار عدن للمسافرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن موعد استئناف الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى مطار عدن الدولي.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المطار سيعود الى الخدمة اعتبارا من بعد غد الاثنين بعد نحو ثلاثة أشهر من الاغلاق.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أغلقت كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واليوم، وصلت طائرة أممية تابعة لمنظمة اليونيسيف الى المطار تحمل على متنها إمدادات طبية، بينها معدات للحماية الشخصية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا المستجد.

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