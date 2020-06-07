شكرا لبحثكم عن خبر وصول شحنة أدوية جديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن مقدمة من اليونسيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت اليوم السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن طائرة شحن تحمل على متنها 16 طن ادوية ومستلزمات حماية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من منظمة اليونيسيف دعما للقطاع الصحي في اليمن.

ودعت وكيل وزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم في القطاع الصحي والقيام بواجبهم الإنساني.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام باجراءات الوقاية والنظافة الشخصية.