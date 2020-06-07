شكرا لبحثكم عن خبر وفاة نجل شقيق الرئيس اليمني الاسبق بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد شقيق الرئيس اليمني الاسبق "إبراهيم الحمدي"، السفير "عبد الرحمن الحمدي"، بوفاة نجل شقيقه.

وقال في تعزية نشرها على صفحته بالفيسبوك، رصدها " المشهد اليمني " أن ابن اخيه "حسن عبدالوهاب محمد الحمدي" توفي لكنه لم يحدد سبب الوفاة؛ في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد الفقيد حسن عبدالوهاب، الذي توفي بصنعاء، عن عمر ناهز 74 عاما، أحد القادة العسكريين، في قعطبة عام ١٩٧٦م، وأحد قادة اللواء الثالث عمالقة. و شغل في بداية الثمانينات مديرا لمكافحة التهريب بمحافظة الحديدة.

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