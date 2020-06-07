وسط تهديد بالتصعيد... - حضرموت: لقاء قبلي موسع لمناقشة الاختلالات الأمنية بالمحافظة

عقد، السبت، لقاء موسعًا، ضم مكونات سياسية واجتماعية؛ لمناقشة التداعيات الأمنية في الوادي والصحراء، واستمرار الانفلات الأمني الذي بات مصدر قلق للمواطنين.

وطالب اللقاء، بتولي مهمة مسؤولية الأمن أبناء حضرموت، كامل محافظتهم.

وأكد على تشكيل لجنة عاجلة، بقرار من رئيس الجمهورية، للتحقيق في قضية مقتل مدير أمن مديرية شبام ومرافقيه وجميع الاغتيالات السابقة، وكشف التحقيقات للرأي العام، ومباشرة تنفيذ مطالب حضرموت.

وشدد اللقاء على الوقوف إلى جانب محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لما تعرض له من محاولة اغتيال، معتبرين ذلك استهداف لحضرموت ورموزها.

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وأمهل المجتمعون الحكومة "20 يومًا" كمدة زمنية لتنفيذ ذلك، مهددين ببسط يدهم على أرضهم وثرواتهم إذا تم تجاهل ذلك.

وشكل اللقاء لجنة عن كافة قبائل ومكونات وشرائح المجتمع الحضرمي للإشراف على تطبيق ذلك، وأي إجراء تصعيدي آخر.

وشهدت الأيام الماضية مسلسل اغتيال بوادي وصحراء حضرموت طالت عسكريين ومدنيين مجملها لأسباب مجهولة .

